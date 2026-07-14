Die vom Iran-Krieg und ‌höheren ⁠Energiepreisen angefachte Inflation in den USA hat sich stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur um ⁠3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten mit 3,8 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 4,2 Prozent im ‌Mai. Trotz der Abschwächung könnte die Inflation die US-Notenbank Federal Reserve in ‌Zugzwang bringen. Fed-Chef Kevin Warsh bekräftigte vor dem Parlament ​seine Entschlossenheit, die hohe Teuerung in den Griff zu bekommen. «Die Fed duldet keine dauerhaft erhöhte Inflation», sagte er bei einer Anhörung im Kongress laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript.