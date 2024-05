«Theorie und Erfahrung haben auch gezeigt, wie wichtig Transparenz und klare Kommunikation sind, einschliesslich der Festlegung eines expliziten, numerischen längerfristigen Inflationsziels und der Ergreifung geeigneter Massnahmen, um die Erreichung dieses Ziels zu unterstützen», sagte John Williams am Freitag auf einer Konferenz der Stanford University in Kalifornien. «Dies ist entscheidend, um die Inflationserwartungen zu verankern, was wiederum dazu beiträgt, die Inflation auf ihrem Zielniveau zu halten.»