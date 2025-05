THOMAS GITZEL, CHIEF ECONOMIST, VP BANK GROUP

«Fed-Chef Jerome Powell möchte vor der nächsten Zinssenkung die Inflationsgefahren gebannt sehen. Dies wird auch auf der nächsten Sitzung im Juni nicht der Fall sein. Weitere geldpolitische Lockerungen wird es deshalb aller Voraussicht nach erst in den Herbstmonaten geben. Gespannt darf man derweil sein, wie die Reaktionen des Weissen Hauses in Washington ausfallen. Kritik an der Fed schürt Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump Einfluss auf die Geldpolitik zu gewinnen versucht. Dies etwa durch personelle Entscheidungen. Die Unabhängigkeit der Fed und die Stellung des Dollar als Weltreservewährung gehören zu den Garanten des wirtschaftlichen Erfolgs der USA. Sollten Zweifel an einer unabhängigen Geldpolitik aufkommen, hätte dies schwerwiegende Folgen für die USA.»