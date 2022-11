In Europa dagegen sind die Währungshüter schon weiter. Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, positiv zum Projekt eines digitalen Euro geäussert. Eine solche Digitalwährung könne die strategische Autonomie Europas stärken. Die EZB hatte im Herbst 2021 eine zweijährige Untersuchungsphase gestartet, um die Kerneigenschaften eines digitalen Euro zu bestimmen. Die Pläne sehen vor, dass die EZB dann im Oktober 2023 endgültig entscheiden will, ob sie grünes Licht für einen Digital-Euro geben will.