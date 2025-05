Trotz des jüngsten Zollgewitters hält die US-Notenbank Federal Reserve die Hoffnung auf Zinssenkungen im laufenden Jahr hoch. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller sagte dem Sender Fox Business am Donnerstag, er sei mit Blick auf die Zollfrage weit optimistischer als noch im Vormonat: «Wenn wir die Zölle auf fast zehn Prozent senken können und es dann so um den Juli herum alles unter Dach und Fach ist, dann sind wir für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt.» Falls sich die Lage an der Zollfront beruhige, könnte die Fed in der zweiten Jahreshälfte Senkungen angehen.