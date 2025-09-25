Der jüngst von seinem Job als Wirtschaftsberater im Weissen Waus in die Notenbank gewechselte Vertraute Trumps sagte am Donnerstag dem Sender Fox Business, der Leitzins sollte in grossen Schritten um insgesamt zwei Prozentpunkte gesenkt werden. Er begründete diese Ansicht damit, dass die Wirtschaft «bei einer derart restriktiven Geldpolitik» anfälliger für negative Schocks werde. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Zölle die Inflation antrieben. Zugleich räumte er ein: «Aber das ist es, was viele meiner Kollegen zurückhält.»