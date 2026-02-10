Miran, der ein ehemaliger Wirtschaftsberater Trumps ist und erst kürzlich zur Fed wechselte, sprach zudem ‌von positiven fiskalischen Folgen. Die Zolleinnahmen würden ⁠signifikant dazu beitragen, das Haushaltsdefizit zu verringern. Selbst ‌Präsident Trump hatte Ende 2025 eingeräumt, dass die US-Bürger durch die Massnahmen «vielleicht etwas bezahlen» müssten, die Politik ‍unter dem Strich aber positiv sei. Über der Zollpolitik schwebt noch eine juristische Unsicherheit: Der Oberste Gerichtshof der USA prüft derzeit die Rechtmässigkeit ​der Massnahmen. Trump hat bereits gewarnt, eine Aufhebung durch das ‍Gericht käme einem Desaster gleich. Mehrere der Richter an dem Obersten Gerichtshof waren von Trump nominiert worden.