Die Wirtschaft habe die Möglichkeit weiter zu wachsen, sagte der Währungshüter Philip Jefferson am Dienstag in einer Online-Veranstaltung der Atlanta Black Chambers. Die Inflationsrate habe sich bereits verringert. Und die Konjunktur beginne sich in einer "geordneten Weise" abzuschwächen. Dass die Banken ihre Kreditstandards verschärften, sei typisch für die Phase im Konjunkturzyklus.