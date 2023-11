Fed-Direktor Christopher Waller sieht die Notenbank im Kampf gegen die Inflation gut gerüstet und denkt bereits über eine künftige Zinssenkung nach. Es gebe gute ökonomische Argumente für eine geldpolitische Lockerung, falls die Inflation noch weitere Monate zurückgehe, sagte er am Dienstag. Er wolle sich aber nicht auf eine Zeitspanne festlegen: «Ich weiss nicht, wie lange das sein mag - drei Monate, vier Monate, fünf Monate.» Er sei zunehmend zuversichtlich, dass die Geldpolitik derzeit gut positioniert sei, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation wieder auf zwei Prozent zu bringen. Die Äusserungen Wallers erfreuten die Anleger an der Wall Street, woraufhin die wichtigsten Indizes ins Plus drehten.