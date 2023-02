Der Preisauftrieb könne sich als hartnäckiger als gedacht erweisen, warnte das FED-Direktoriumsmitglied Philip Jefferson am Montag vor Studenten der Elite-Universität Harvard. Er gebe sich keinen Illusionen darüber hin, dass es leicht werde, die Inflation zur Zielmarke der Fed von zwei Prozent zurückzuführen. "Dies könnte einige Zeit dauern", fügte er hinzu. Es müssten Hinweise her, dass sich die Inflation zurückbewege. Doch wenn sich dieser Prozess als schleppend erweisen sollte oder es gar in eine andere Richtung gehe, müsse die Fed mehr dagegen tun. "Ich bin entschlossen, alles Notwendige zu tun, um die Inflationsrate zu senken", sagte Jefferson.