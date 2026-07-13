Die Bekämpfung der seit Jahren ​überhöhten ​Teuerungsrate ist ein zentrales Anliegen des neuen ⁠Fed-Chefs Kevin Warsh. Der von US-Präsident Donald ​Trump ins Amt geholte ⁠Notenbanker wird am Dienstag mit Spannung zu seiner halbjährlichen Anhörung im Kongress erwartet, ‌wo er sich den Fragen des Finanzdienstleistungsausschusses stellen muss. Auf ihrer jüngsten Sitzung Mitte Juni hatte die Fed die Leitzinsen ‌noch unverändert gelassen. Die Währungshüter waren zu diesem Zeitpunkt jedoch uneins ​darüber, ob im laufenden Jahr eine weitere Zinserhöhung erforderlich sein wird.