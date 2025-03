«Es ist sehr schwer, einen Zoll von 25 Prozent aus den Gewinnspannen herauszuholen», sagte Waller am Donnerstag bei einer Veranstaltung des «Wall Street Journal» in New York. Er wies darauf hin, dass die Handelspolitik, die Trump jetzt verfolge, viel breiter angelegt sei als zu seiner letzten Amtszeit im Weissen Haus und in einem gänzlich anderen Wirtschaftsumfeld stattfinde, was Vergleiche zwischen den Auswirkungen der Politik erschwere.