Waller sagte mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Zollpolitik, es sei «unwahrscheinlich, dass dies einen signifikanten Einfluss» auf den geldpolitischen Kurs haben werde. ‌Zum jetzigen Zeitpunkt gehe er davon aus, dass die Inflation, bereinigt ​um die Nachwirkungen der Zölle, bei etwa zwei Prozent liegen werde, sodass er sich nun auf die Lage am Arbeitsmarkt konzentriere.