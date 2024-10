Nachdem die Fed den Leitzins im September um einen halben Prozentpunkt nach unten gesetzt habe, sollte sie nun mit einem «behutsamen Tempo» vorgehen, sagte Fed-Direktor Christopher Waller am Montag in einer Rede an der kalifornischen Elite-Universität Stanford. Dieses vorsichtige Vorgehen gelte für den Fall, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht plötzlich eintrübe und die Inflation wie erwartet weiter nach unten gehe.