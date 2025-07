Notenbankchef Jerome Powell hatte sich nach dem jüngsten Zinsbeschluss für eine abwartende Haltung ausgesprochen, um die von der Zollpolitik ausgehenden Effekte auf die Preisentwicklung genauer studieren zu können. In den kommenden Monaten sei eine «spürbare Inflation» zu erwarten. Waller ist einer der letzten Vertreter der Zentralbank, der sich zur Wirtschaft äussert, während die Entscheidungsträger in die übliche Ruhephase vor der für den 29. und 30. Juli angesetzten FOMC-Sitzung eintreten. Die Finanzmärkte gehen derzeit davon aus, dass die Zinssenkungen im September beginnen werden. Waller ist einer von zwei Fed-Vertretern, die ihr Interesse an einer Zinssenkung in diesem Monat bekundet haben, da sie davon ausgehen, dass der Anstieg der Einfuhrzölle ein einmaliges Ereignis sein wird, das die Entscheidungsträger durchschauen können.