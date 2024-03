Ausschliessen wolle der US-Notenbankdirektor Christopher Waller eine Zinssenkung in diesem Jahr aber nicht, sagte er laut Redetext bei einem Auftritt am Economic Club of New York am Mittwochabend (Ortszeit). Die neusten Daten «sagen mir, dass es klug ist, den Zinssatz auf seinem derzeitigen restriktiven Kurs zu halten, vielleicht länger als bisher angenommen, um die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung zwei Prozent zu halten», so der Fed-Chef. Es könne einige Monate dauern, bis sich die Inflationsdaten entspannen würden, aber bis dahin gebe eine starke Wirtschaft der Fed den Raum, eine Bestandsaufnahme der Wirtschaftsleistung vorzunehmen.