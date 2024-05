Die Teuerungsrate war im April leicht auf 3,4 von 3,5 Prozent im März zurückgegangen. Die US-Notenbank Federal Reserve stemmt sich mit einer Hochzinspolitik gegen die Teuerung. Zudem strebt sie eine Abkühlung des heiss gelaufenen Arbeitsmarkts an. Der Boom am Jobmarkt hat sich im April etwas abgeschwächt. Es wurden lediglich 175'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen, nach 315'000 Stellen im März. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg im April auf 3,9 Prozent an.