Die meisten Notenbanker zeigten sich bislang zurückhaltender und verwiesen auf Inflationsrisiken aufgrund der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt derzeit im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent. Trump setzt Fed-Chef Jerome Powell seit Monaten unter Druck, die Zinsen kräftig zu senken, und hat über dessen vorzeitige Ablösung spekuliert. Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Die US-Notenbank ist formell unabhängig.