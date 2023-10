Für die am Donnerstag anstehenden September-Verbraucherpreisdaten erwarten Experten einen leichten Rückgang der Jahresteuerungsrate - auf 3,6 von 3,7 Prozent im August. Nach teils aggressiven Zinsschritten nach oben beliess die Fed den Leitzins im September in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Währungshüter fassen in ihrem Ausblick für 2023 jedoch noch einen Schritt von einem viertel Prozentpunkt ins Auge. Weitere Zinsentscheide stehen Anfang November und Mitte Dezember an.