«Ich werde bei meinen Überlegungen zu künftigen Änderungen des geldpolitischen Kurses vorsichtig bleiben», sagte Bowman am Freitag auf einer Bankenkonferenz in Maui (Hawaii). «Eine zu frühe Senkung unseres Leitzinses könnte dazu führen, dass wir in Zukunft weitere Leitzinserhöhungen vornehmen müssen, um die Inflation längerfristig auf zwei Prozent zurückzuführen.» Wenn die Inflation weiterhin nachhaltig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Fed sinke, «wird es schliesslich angemessen sein, unseren Leitzins schrittweise zu senken, um zu verhindern, dass die Geldpolitik zu restriktiv wird,» fügte die US-Währungshüterin hinzu.