Der Chef des Notenbankbezirks Chicago, Austan Goolsbee, hatte zuvor in einem TV-Interview auf Yahoo Finance gesagt, dass er drei Zinssenkungen im laufenden Jahr für angemessen halte. Diese Zahl war auch im Mittel beim jüngsten Zinsausblick der US-Währungshüter herausgekommen. Goolsbee wollte sich allerdings nicht zu der Frage äussern, ob eine Zinssenkung im Juni «auf dem Tisch» sei oder nicht. Die Fed hatte jüngst die Zinssätze in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Am Geldmarkt wird mit einer Zinssenkung zur Jahresmitte hin gerechnet, sollte der Preisauftrieb nachlassen.