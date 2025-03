Auf Grundlage der zu Beginn des Monats veröffentlichten Zahlen zu Konsumenten- und Erzeugerpreisen geht Kugler davon aus, dass der PCE-Index auch im Februar um 2,5 Prozent gestiegen ist. Die Daten werden am 28. März veröffentlicht. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell tasteten den Leitzins zuletzt nicht an. Er liegt weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent.