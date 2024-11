Vor mehr als zwei Jahren wurden frangwürdige Wertpapiergeschäfte von US-Notenbankchef Jerome Powell untersucht. Nach Angaben der zuständigen Behörde brach Powell aber keine Gesetze. Das Office of Inspector General bescheinigte damals auch dem ehemaligen Fed-Vize Richard Clarida eine weisse Weste. Clarida hatte es jedoch unter anderem versäumt, diverse Handelsaktivitäten in der dafür notwendigen Offenlegungsform bekanntzugeben. Die US-Notenbank versprach wegen der Kritik an Clarida und anderen Top-Vertretern eine Verschärfung ihrer Regeln zur Offenlegung von privaten Geschäften an den Finanzmärkten.