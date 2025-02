Die US-Notenbank sollte aus Sicht ihres Direktoriumsmitglieds Michelle Bowman vor erneuten Zinssenkungen erst stärkere Zuversicht hinsichtlich der weiteren Inflationsabschwächung in diesem Jahr gewinnen. Ein Grund seien die Unsicherheiten, wie sich die neue Handelspolitik und andere Vorhaben von US-Präsident Donald Trump auswirken, führte sie in einer Rede für eine Konferenz der American Bankers Association am Montag aus.