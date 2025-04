Kugler sagte in ihrer Rede an der Elite-Universität Princeton, sie werde angesichts des anhaltenden Wirtschaftswachstums und der stabilen Beschäftigung dafür eintreten, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen, «solange diese Aufwärtsrisiken für die Inflation bestehen bleiben». Die Fed entscheidet am 7. Mai wieder über den geldpolitischen Schlüsselsatz.