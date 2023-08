Notenbank-Chef Jerome Powell hatte zuletzt die Tür für eine weitere Erhöhung im September offengelassen, zugleich aber nicht ausgeschlossen, dass auch eine Pause möglich ist. Die Fed hat den Zins im Kampf gegen die Inflation in elf Schritten auf aktuell 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben. Zuletzt hatte sich der heissgelaufene US-Arbeitsmarkt abgekühlt, was am Finanzmarkt für Spekulationen sorgte, der Zinsgipfel könne nun erreicht sein. Allerdings stiegen die Löhne deutlicher als erwartet an, was die Teuerungsrate antreiben könnte.