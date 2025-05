Der US-Arbeitsmarkt sei stabil und befinde sich auf Basis der aktuellen Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent und anderer Hinweise höchstwahrscheinlich in der Nähe des Ziels der Zentralbank, sagte sie am Freitag auf einer Finanzkonferenz in Reykjavik. Die Notenbank soll Preisstabilität sichern und Vollbeschäftigung fördern. Sie hatte am Mittwoch eine weitere Zinspause eingelegt und den geldpolitischen Schlüsselsatz im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen.