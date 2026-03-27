Die ⁠Präsidentin der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Anna Paulson, warnte am Freitag, dass ‌steigende Preise diesmal stärkere und dauerhaftere Auswirkungen ‌haben könnten als in ​der Vergangenheit. «Die Menschen, seien es Unternehmen oder Verbraucher, beschäftigen sich seit fünf, sechs Jahren viel mit Preisen und reden darüber», sagte Paulson auf einer Konferenz in San Francisco. Diese erhöhte ‌Aufmerksamkeit verstärke die Wirkung von Preisschocks, die normalerweise nur vorübergehend seien. «Es gibt ein leicht erhöhtes Risiko, dass höhere Treibstoff- und Düngemittelpreise ​schneller und nachhaltiger auf die Inflationserwartungen durchschlagen.»