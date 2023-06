Gegenüber dem Schweizer Franken dürfte der Dollar allerdings weiter zur Schwäche neigen, obwohl der Greenback gegenüber dem Franken in den letzten drei Wochen etwas Boden gutmachen konnte. Die Dollar-Schwäche gegenüber dem Franken ist denn auch mehr der Stärke des Frankens geschuldet. Einerseits gilt der Schweizer Franken weiterhin als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten. Andererseits spricht der Unterschied zwischen der hiesigen und amerikanischen Teuerung für den Franken. Und während die Fed wohl noch maximal eine Zinserhöhung vor sich hat, mehren sich die Stimmen in der Schweiz, dass die Schweizerische Nationalbank noch 2 Zinsschritte um je 0,25 Prozent vornehmen könnte.