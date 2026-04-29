In einer überraschenden Wendung erklärte Senator Thom Tillis am Sonntag, er werde für die Weiterleitung von Warshs Nominierung aus dem Bankenausschuss des Senats stimmen und damit den Weg für dessen Bestätigung freimachen. Tillis gab sein Versprechen auf, die Nominierung zu blockieren, nachdem das Justizministerium die Einstellung der Ermittlungen gegen Powell und die Fed wegen einer 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierung des Hauptsitzes der Zentralbank bekannt gegeben hatte.