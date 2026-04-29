Die Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten und der bevorstehende Führungswechsel bei der US-Zentralbank Fed überschatten die Sitzung der Federal Reserve am Mittwochabend. Es wird erwartet, dass die Fed-Vertreter die Zinssätze unverändert lassen werden. Der Entscheid wird um 20 Uhr (MEZ) mitgeteilt.
Ein Anstieg der Energiepreise und Störungen der Lieferketten infolge des Iran-Krieges haben die Befürchtung einer stärkeren Inflation und eines schwächeren Wirtschaftswachstums verstärkt. Dies veranlasste die geldpolitischen Entscheidungsträger zu der Annahme, dass sie vorerst eine abwartende Haltung einnehmen wollen.
Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) wird voraussichtlich zum dritten Mal in Folge den Leitzins in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. In der vermutlich letzten Pressekonferenz von Jerome Powell als Fed-Chef werden die Anleger nach Hinweisen suchen, wie lange die Fed ihre geduldige Haltung noch beibehalten will.
Noch interessanter dürfte jedoch sein, was Powell über seine Zukunft bei der Zentralbank sagt. Der derzeitige Chef hat angedeutet, dass er nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender am 15. Mai möglicherweise Mitglied des Gouverneursrats der Fed bleiben werde.
Politische Wendung
Powell wird mit ziemlicher Sicherheit Fragen dazu beantworten müssen, wie sich die jüngsten politischen Entwicklungen auf seine Entscheidung, die Fed zu verlassen oder im Amt zu bleiben, auswirken könnten. Dies wird genau beobachtet, angesichts des immensen Drucks, den Präsident Donald Trump auf die Zentralbank ausgeübt hat, und der Ankündigung von Kevin Warsh – dem vom Präsidenten nominierten Nachfolger für den Vorsitz –, einen «Regimewechsel» bei der Fed herbeizuführen.
«Die Frage ist, wie schnell er die Fed verändern kann», schrieben Analysten von Evercore ISI in einer aktuellen Studie mit Bezug auf Warsh. «Das wird zum Teil davon abhängen, wie schnell der Wechsel im Vorstand und im FOMC erfolgt – einschliesslich der Frage, ob Powell als Gouverneur zurücktritt.»
In einer überraschenden Wendung erklärte Senator Thom Tillis am Sonntag, er werde für die Weiterleitung von Warshs Nominierung aus dem Bankenausschuss des Senats stimmen und damit den Weg für dessen Bestätigung freimachen. Tillis gab sein Versprechen auf, die Nominierung zu blockieren, nachdem das Justizministerium die Einstellung der Ermittlungen gegen Powell und die Fed wegen einer 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierung des Hauptsitzes der Zentralbank bekannt gegeben hatte.
Tillis und andere Abgeordnete kritisierten die Ermittlungen als politisch motiviert. Powell, dessen Amtszeit als Gouverneur bis Januar 2028 läuft, hatte erklärt, er werde erst zurücktreten, wenn die Ermittlungen «vollständig und transparent abgeschlossen» seien. Es ist unklar, ob das Justizministerium diese Kriterien erfüllt hat.
Bei der Bekanntgabe des Endes der Untersuchung erklärte die US-Staatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Pirro, sie habe die interne Aufsichtsbehörde der Fed gebeten, das Bauprojekt zu prüfen. Sie versprach ausserdem, die strafrechtlichen Ermittlungen wieder aufzunehmen, «sollten die Fakten dies rechtfertigen».
Anpassungen der Erklärung
Beobachter der Fed erwarten keine wesentlichen Änderungen an der Erklärung der Entscheidungsträger vom März, weisen aber auf einige mögliche Anpassungen hin. So könnten die Verantwortlichen etwa ihre Beschreibung des Arbeitsmarktes anpassen, um aktuelle Daten zu berücksichtigen, die darauf hindeuten, dass sich der Arbeitsmarkt trotz geringer Neueinstellungen stabilisiert hat, so Ökonomen.
Einige Experten wünschten sich zudem, dass die Fed klarstellt, dass der nächste geldpolitische Schritt eine Zinserhöhung – und keine Zinssenkung – sein könnte, da der Konflikt im Iran den bestehenden Inflationsdruck verschärfe. Um diese Haltung anzudeuten, könnten die Verantwortlichen die Formulierung anpassen, die beschreibt, wie sie «Ausmass und Zeitpunkt weiterer Anpassungen» ihres Leitzinses erwogen haben.
«In einer provokanten Version der Erklärung könnte das Wort 'weitere‘ weggelassen werden, da es implizit die Fortsetzung einer Reihe von Zinssenkungen signalisiert und somit eine lockere Geldpolitik nahelegt», schrieben Ökonomen der Deutschen Bank in einer Analyse. Die Fed senkte die Zinsen Ende 2025 dreimal. Fed-Gouverneur Stephen Miran könnte gegen die Entscheidung der Mehrheit stimmen, wie er es seit seinem Amtsantritt im vergangenen September bei jeder Sitzung getan hat. Dies könnte auch Mirans letzte Sitzung sein, da Warsh für seine Nachfolge nominiert wurde.
(Bloomberg/cash)