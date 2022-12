US-Notenbank Fed

Es wird erwartet, dass die Fed das Tempo der geldpolitischen Straffung in dieser Woche mit einer Anhebung um einen halben Basispunkt verlangsamen wird. Eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte würde 4,25 Prozentpunkte an Zinserhöhungen im Jahr 2022 bedeuten. Einem Jahr, in dem die Inflation in den USA auf ein Vier-Dekaden-Hoch gestiegen ist und die Entscheidungsträger in Bedrängnis gebracht hat.