«Die Fed gibt Trumps massiven Zinssenkungsforderung nicht nach. Mehr als ein kleiner Zinsschritt ist derzeit nicht drin. Das Vollbeschäftigungsziel der Fed beginnt zwar zu wanken, die Inflation ist und bleibt aber zu hoch. Das Abstimmungsverhalten verspricht für die kommenden Monate kontrovers verlaufene Sitzungen. Bei nachlassender Konjunkturdynamik wird es auf der Zinstreppe weiter abwärts gehen. Bis zum Frühjahr 2026 dürfte das Leitzinsniveau auf rund 3,00 Prozent sinken. Gewinnt der politische Einfluss überhand, wird der Leitzins deutlich tiefer sinken. Die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Fed wäre dann jedoch ernsthaft bedroht. Ausserdem zögen neue Inflationsgefahren am Horizont auf.»