"Ich denke, es ist viel zu früh, über Zinssenkungen zu sprechen, und es ist verfrüht zu sagen - selbst für das nächste Treffen - ob wir pausieren, erhöhen oder senken werden", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago am Dienstag Bloomberg TV. "Wir müssen so viele Daten wie möglich zusammentragen." Seine Kollegin aus Dallas, Lorie Logan, machte sich unterdessen auf einer Wirtschaftskonferenz allgemein für Zinsänderungen in "kleineren, weniger häufigen Schritten" stark. Damit könne das Risiko einer "nichtlinearen Reaktion" verringert werden, so Goolsbee.