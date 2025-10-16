Waller erklärte, dass jegliche Anzeichen einer Erholung des Arbeitsmarktes angesichts des starken Wachstums die Notwendigkeit von Zinssenkungen verringern würden. Doch könne das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen: «Wenn der Arbeitsmarkt weiter nachlässt oder sogar schwächelt und die Inflation unter Kontrolle bleibt, dann bin ich der Meinung, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) den Leitzins weiter in Richtung eines neutralen Niveaus senken sollte, das meiner Einschätzung nach etwa 100 bis 125 Basispunkte unter dem heutigen Niveau liegt.»