Die Gouverneurin der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, hat sich gegen eine weitere baldige Zinssenkung ausgesprochen, solange es keine deutlicheren ‌Beweise ‌für einen Rückgang der Inflation gibt. «Derzeit sehe ich die Risiken eher bei einer höheren Inflation», sagte Cook am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Miami. ​Sie sei mehr über den ins Stocken geratenen ‌Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung besorgt als über ‌einen schwächelnden Arbeitsmarkt. Die Geldpolitik sei aktuell nur sehr geringfügig restriktiv. Vergangene Woche hatte die Fed nach drei Zinssenkungen in Folge eine Pause eingelegt und den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.