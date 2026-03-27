​Der Krieg ​könne erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben. Die ‌Notenbank habe sich eigentlich ihrem Inflationsziel von zwei Prozent angenähert, erklärte Cook weiter. ​Die ​verhängten Zölle ⁠hätten sie jedoch von diesem ​Kurs abgebracht, und ⁠die aktuelle Entwicklung im Iran werfe ‌sie noch weiter zurück. Die Unsicherheit habe insgesamt zugenommen.