Der Krieg im Iran verschiebt nach Einschätzung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook das Gleichgewicht der Risiken für die US-Notenbank stärker in Richtung Inflation.
Die Risiken für die beiden Ziele der Fed - Preisstabilität und Vollbeschäftigung - hielten sich zwar weitgehend die Waage, die Gefahr einer anziehenden Teuerung sei aufgrund des Konflikts derzeit jedoch grösser, sagte Cook am Donnerstag bei einer Veranstaltung an der Yale-Universität im Bundesstaat Connecticut.
Der Krieg könne erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben. Die Notenbank habe sich eigentlich ihrem Inflationsziel von zwei Prozent angenähert, erklärte Cook weiter. Die verhängten Zölle hätten sie jedoch von diesem Kurs abgebracht, und die aktuelle Entwicklung im Iran werfe sie noch weiter zurück. Die Unsicherheit habe insgesamt zugenommen.
(Reuters)