Es sei an der Zeit, über eine Anpassung des Zinssatzes nachzudenken, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco am Donnerstag. Sie halte zwei Zinssenkungen in diesem Jahr für ein wahrscheinliches Ergebnis. Die Wirtschaft sei in einer guten Verfassung, Wachstum und Beschäftigung seien solide und die Inflation lasse nach. Der Arbeitsmarkt kühle sich ab, ohne jedoch merklich schwächer zu werden. Voraussetzung für Zinssenkungen sei jedoch eine Fortsetzung der aktuellen Datentrends.