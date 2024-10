Die US-Zentralbank hatte vorigen Monat mit der Zinswende den geldpolitischen Schlüsselsatz auf die Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach unten gesetzt. Fed-Chef Jerome Powell rechnet in diesem Jahr noch mit zwei weiteren Lockerungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt. Die Mitschriften der September-Sitzung bestätigten die Hoffnungen der Anleger an den US-Börsen. Die wichtigsten US-Indizes verharrten bei ihrem Plus von bis zu knapp einem halben Prozent.