Nach teils kräftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation hält die US-Notenbank inne und zugleich die Tür für eine wohl letzte Anhebung offen. Wie an den Finanzmärkten erwartet, beliess die Federal Reserve den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Zentralbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 kräftig erhöht. Im Juli folgte nach einer ersten Pause die jüngste Erhöhung. Ob der Zinsgipfel damit schon erreicht ist, wie viele Investoren hoffen, ist nicht sicher. Denn die Währungshüter signalisierten, dass sie zur Bekämpfung des Preisauftriebs noch immer einen Schritt von einem viertel Prozentpunkt nach oben für dieses Jahr ins Auge fassen. Zudem dürften etwaige Zinssenkungen 2024 deutlich geringer ausfallen als bislang avisiert.