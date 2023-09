Wie an den Finanzmärkten erwartet, beliess die Federal Reserve den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell machte nach dem Beschluss klar, dass noch Luft nach oben ist: «Falls nötig, sind wir bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen.» Die Währungshüter fassen in ihrem Ausblick noch einen Schritt von einem viertel Prozentpunkt nach oben für dieses Jahr ins Auge. Zudem dürften etwaige Zinssenkungen 2024 deutlich geringer ausfallen als bislang avisiert.