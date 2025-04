Doch Powell hält es für »noch zu früh«, um die Richtung des künftigen Kurses vorherzusagen. Für die Fed gilt es, sowohl auf Konjunktur- als auch auf Inflationsrisiken zu achten. »Je nachdem wie lange und in welchem Umfang die Zölle in Kraft bleiben, könnten sie das Wachstum der US-Wirtschaft in 2025 um ein Prozent oder etwas mehr reduzieren und die Inflation in ähnlichem Umfang nach oben treiben", so die Ökonomen der Deutschen Bank: Im weiteren Jahresverlauf erwarten sie vorerst noch keine Senkung des Leitzinses, der in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent liegt. Der Grund für das Abwarten sei, dass sich die wirtschaftspolitische Agenda der US-Regierung tendenziell inflationär auswirken dürfte. Sollte sich die Konjunktur und vor allem der Arbeitsmarkt infolge einer dauerhaft aggressiven Handelspolitik aber abkühlen, seien Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte wiederum nicht auszuschliessen.