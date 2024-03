Doch musste die Notenbank im Kampf gegen die starke Teuerung zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Die Inflation zog im Februar überraschend wieder an - Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, nach einer Teuerungsrate von 3,1 Prozent im Januar. Die Fed strebt einen Wert von zwei Prozent an. Laut Notenbankchef Powell ist es nicht ausgemachte Sache, dass die Teuerungsrate in Richtung des Zielwerts fallen wird. Die Währungshüter benötigten «grössere Zuversicht» in einen nachhaltigen Rückgang, bevor sie die Leitzinsen senken könnten, sagte er jüngst bei einer Anhörung im US-Kongress.