Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» der Federal Reserve (Fed) hervor. Die von der Regierung von US-Präsident Donald Trump verhängten höheren Zölle übten Aufwärtsdruck auf die Preise aus, berichteten die befragten Unternehmen. In zahlreichen Branchen werde erwartet, dass der Kostendruck in den kommenden Monaten hoch bleibe. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucherpreise bis zum Spätsommer schneller stiegen.