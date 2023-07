Fachleute erwarten «Milde Rezession»

Das sehen auch die Commerzbank-Experten Bernd Weidensteiner und Marco Wagner ähnlich: Ihrer Ansicht nach dürften in den kommenden Monaten die Anzeichen für eine weitere Abschwächung der Konjunktur zunehmen. Sie verweisen darauf, dass sich die Stimmung in der Wirtschaft bereits deutlich eintrübte und auch der private Verbrauch viel an Dynamik eingebüsst habe. "Die US-Wirtschaft wird nach unserer Erwartung wohl sogar in eine milde Rezession abrutschen", prophezeien die Volkswirte. Damit dürfte die Ära der Zinserhöhungen nun ans Ende gelangen. Doch sicher ist dies nicht. Der Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, hat darauf verwiesen, dass die Zentralbank mit ihren Projektionen und in ihrer Kommunikation signalisiert habe, dass sie noch einen Weg vor sich habe. Es gelte, die Geldpolitik auf einen ausreichend straffen Kurs zu bringen, damit die Inflation auf zwei Prozent zurückgehe.