Mit der Anfrage ​zu Epstein kommt nun eine weitere Hürde hinzu. In einem Brief an Warsh vom Mittwochabend bat Warren um Klarstellung, nachdem Warshs Name in Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein aufgetaucht war, die von der Regierung Anfang des Jahres veröffentlicht worden waren. Epstein starb 2019 im Gefängnis. Warren wies darauf hin, dass Warshs Name ‌in der Kommunikation von Epstein-Mitarbeitern über eine Weihnachtsfeier auf der Karibikinsel St. Barthelemy im Jahr 2010 erwähnt wurde, und schrieb: «Es ist unklar, ob und in welchem Umfang Sie im Zusammenhang mit der in diesem E-Mail-Verkehr erwähnten Einladung ​mit Herrn Epstein in Kontakt standen.» Sie fügte hinzu: «Da der Senat Ihre ​Nominierung zum Vorsitzenden der Fed prüft, ist es unerlässlich, dass der ​Kongress und die Öffentlichkeit das Ausmass jeglicher Kontakte oder Beziehungen, die Sie zu Jeffrey Epstein hatten, vollständig verstehen.»