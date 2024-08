Die Teuerungsrate sank im Juli auf 2,9 Prozent, nach 3,0 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation auf dem Vormonatswert gerechnet. Sie lagen damit aber falsch. Der Abwärtstrend bei der Inflation hielt an, wenngleich es nur minimal nach unten ging. Die Notenbank Federal Reserve werde im September die Weiche in Richtung Leitzinssenkung stellen, sagt Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank voraus.