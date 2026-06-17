Er bleibt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch bekanntgab. Infolge des Iran-Konflikts hat die Inflation in den USA kräftig angezogen, womit Zinssenkungen vorerst als unwahrscheinlich gelten.
Warsh war von US-Präsident Donald Trump ins Amt gebracht worden, der die unabhängigen Notenbanker immer wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt hat. Doch dürfte Trumps Wunsch vorerst nicht in Erfüllung gehen. Die Währungshüter peilten in ihrem Zinsausblick an, dass sie dieses Jahr die Zinsen erhöhen. Noch im März hatten sie eine mögliche Senkung für 2026 in Aussicht gestellt.
Mit Spannung wird erwartet, wie sich der neue Notenbankchef bei seinem Presseauftritt (20.30 Uhr MESZ) schlagen wird: «Warsh hat erstmals die Gelegenheit, der Fed-Kommunikation seinen eigenen Stempel aufzudrücken», sagte Ökonomin Tiffany Wilding vom Vermögensverwalter Pimco.
Viele fragen sich, ob er andere Töne als sein Vorgänger Jerome Powell anschlagen wird, der von Trump immer wieder wegen seiner vermeintlich zu straffen geldpolitischen Linie attackiert wurde. Warsh hat gelobt, strikt unabhängig von politischen Erwägungen zu agieren. Er strebt weitreichende Reformen an und hat bereits angekündigt, sich weniger konkret zu möglichen Zinsschritten zu äussern.
(Reuters)