Warsh war von US-Präsident Donald Trump ins Amt gebracht worden, der die unabhängigen Notenbanker immer wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt hat. Doch dürfte Trumps Wunsch ‌vorerst nicht in Erfüllung gehen. Die Währungshüter peilten in ihrem Zinsausblick an, dass sie dieses Jahr die Zinsen erhöhen. Noch ​im März hatten sie eine mögliche ​Senkung für 2026 in Aussicht gestellt.