Die US-Notenbank fasst den Leitzins trotz anhaltender Inflationsgefahr nicht an. Die Federal Reserve (Fed) beliess ihn am ‌Mittwoch ⁠in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Diese Entscheidung ⁠stiess bei drei Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Fed auf Widerspruch. Sie sprachen sich für ‌eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt aus. Von ‌Reuters befragte Experten hatten ​mit einer Zinspause gerechnet, auch wenn sich der neue Fed-Chef Kevin Warsh mit Signalen zum Zinskurs bewusst zurückgehalten hatte. Die durch den Energiepreisschock infolge des Iran-Krieges befeuerte Inflation hat zuletzt zwar nachgelassen. ‌Mit 3,5 Prozent war die Teuerung im Juni jedoch noch immer relativ hoch. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed ​im September die Zinsen anheben wird.