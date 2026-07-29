Fed-Chef Warsh hat klargestellt, dass die ​Fed ​keine dauerhaft erhöhte Inflation dulden ⁠könne. Er hat sich zugleich vorgenommen, die ​Fed zu reformieren, ⁠und dafür Projektgruppen einberufen. Eine von ihnen nimmt dabei das ‌Rahmenwerk der Fed zur Inflation unter die Lupe. Warsh liess Kritik an der Arbeit der Notenbank unter seinem ‌Vorgänger Jerome Powell anklingen, da sie die erhöhte ​Inflation in den vergangenen Jahren nicht in den Griff bekommen habe.